عاجل: الهلال يواجه فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.. إليك الموعد

شكرا لاهتمامكم بخبر الهلال يواجه فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.. إليك الموعد والان مع التفاصيل



يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مواجهة نارية أمام نادي فلومينينسي البرازيلي، في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام المباراة، يوم الجمعة المقبل 4 يوليو/تموز، على ملعب كامبينغ وورلد في ولاية فلوريدا الأمريكية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد فوز تاريخي ومثير للهلال على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بعد وقت إضافي، في مباراة وُصفت بأنها من أكثر مواجهات البطولة إثارة.

فقد تمكن الهلال من قلب الطاولة على بطل أوروبا، بقيادة البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي سجل هدفين، أحدهما هدف الفوز في الدقيقة 112، إضافة إلى أهداف كل من مالكوم وكاليدو كوليبالي.

وسيواجه الهلال تحديًا جديدًا أمام فلومينينسي، بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات القارية واللاتينية.

وتُعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الهلال في مواصلة مشواره العالمي، إذ يتطلع الفريق السعودي لأن يصبح أول نادٍ من منطقة آسيا يصل إلى نهائي البطولة العالمية بنظامها الجديد.

وتُقام النسخة الحالية من كأس العالم للأندية بمشاركة موسعة تشمل 32 فريقًا، وتُعد هذه المباراة فرصة ذهبية للهلال لكتابة فصل جديد في تاريخه القاري والعالمي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قوة التمثيل العربي في البطولة وتنامي المنافسة الآسيوية مع كبار أندية العالم.

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