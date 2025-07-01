عاجل: ماهي أكبر انتكاسة في مونديال الأندية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طرح برنامج التشيرينيغيتو عبر حسابه على منصة أكس تساؤلًا ” ما هي أكبر انتكاسة في مونديال الأندية ؟ ” لكنه أجاب على سؤاله أيضًا في نفس المنشور بعرض صورة غوارديولا.

السبب يعود إلى فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي برباعية لثلاثة أهداف في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية، في مفاجأة من العيار الثقيل، أنهت أحلام الإسباني بصورة أكثر حزًنًا لموسم من أصعب المواسم على الفريق الإنجليزي في السنوات الأخيرة.