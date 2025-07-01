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عاجل: نجم الهلال: انتصرنا على أحد أفضل فرق العالم ونتطلع للأفضل

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق متعب الحربي لاعب الهلال، على تأهل فريقه لربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-3.

الحربي قدم التهنئة للجماهير السعودية، مشيرًا إلى أن الفريق لعب أمام أحد أقوى الأندية في العالم ونجح في تحقيق المطلوب، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“نبارك لجماهيرنا وللشعب السعودي هذا الانتصار، لعبنا أمام أحد أفضل 3 فرق في العالم، ونجحنا في الفوز والتأهل، وبإذن الله نواصل المشوار”.

-“المدرب إنزاغي تحدث معنا بين الشوطين وشرح الأخطاء التي ارتكبناها، وتمكنا من تداركها، ونتطلع لتقديم أداء أفضل في المباراة القادمة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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