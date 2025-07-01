عاجل: أكدها ضد السيتي.. الهلال لا يُهزم أمام أوروبا في مونديال الأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر أكدها ضد السيتي.. الهلال لا يُهزم أمام أوروبا في مونديال الأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قدم الهلال السعودي أداءً لافتًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً حضوره القوي على الساحة العالمية.

الهلال صنع التاريخ وتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية 2025 بفوزه المثير على مانشستر سيتي في ثمن النهائي بنتيجة 4-3.

وللمباراة الثالثة في النسخة الحالية من مونديال الأندية، لم يتعرض الهلال لأي خسارة أمام أندية أوروبا حتى الآن.

الهلال لا يخسر أمام أندية أوروبا

وفي دور المجموعات، اصطدم الهلال بريال مدريد الإسباني، أحد أكثر الأندية تتويجًا في العالم، ونجح في انتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1-1، في مباراة أظهرت شخصية الفريق السعودي وقدرته على مجاراة الكبار.

ولم يكن التعادل أمام ريال مدريد هو النتيجة الأوروبية الوحيدة للهلال في دور المجموعات، إذ فرض أيضًا التعادل السلبي 0-0 على فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، في مواجهة اتسمت بالندية والانضباط التكتيكي.

وجاءت اللحظة الأبرز للهلال في البطولة خلال دور الـ16، حين واجه مانشستر سيتي، وتمكن من التغلب عليه بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة، حملت كل معاني الإصرار والطموح، وخلقت مفاجأة مدوية في أوساط كرة القدم العالمية.

هذا الأداء الرائع وضع الهلال في موقع مختلف على خريطة كرة القدم، حيث بات أول نادٍ آسيوي ينجح في تفادي الخسارة أمام ثلاثة فرق أوروبية في نسخة واحدة من كأس العالم للأندية.

وبذلك، لم يخرج الهلال من أي مواجهة ضد الفرق الأوروبية مهزوماً، وهو إنجاز يُحسب له ويؤكد أن الفجوة بين أندية آسيا وأوروبا قد بدأت تضيق، على الأقل على مستوى الأداء في البطولات الكبرى.

يذكر أن الهلال سيلعب في ربع النهائي يوم الجمعة المقل أمام فلومينينسي البرازيلي الذي أقصى إنتر ميلان.

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