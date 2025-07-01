عاجل: صوره : نهاية المفلس …! غوارديولا يطلب التعاقد مع انزاغي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : منذ الموسم الماضي اتضحت ملامح النهاية امام الاسباني بيب غوارديولا ولكن الاخير اصر على اكمال مشواره لتفتح له خزائن الاموال ويشتري ما يريد صيفا وشتاء كل ما يريد من اللاعبين … ولكن في الختام … لا شيء …! صفر بطولات صفر مستوى صفر افكار …. حرفيا غوارديولا انتهى وانتهت كل افكاره واساليبه في عالم كرة القدم .

مدرب يمتلك تلك الكوكبه من النجوم ولكن غير قادر على تحقيق اي بطوله محلية او اوروبيه او حتى تقديم مستوى جيد في كأس العالم هذا يعني انها النهايه .

المضحك ان الجمهور تناقل صورة غوارديولا وهو يتصل ويطلب من الاداره التعاقد مع انزاغي ” بنفسه ” كونه اصبح مفتاح النجاح .