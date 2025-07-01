اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: صوره : نهاية المفلس …! غوارديولا يطلب التعاقد مع انزاغي

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: صوره : نهاية المفلس …! غوارديولا يطلب التعاقد مع انزاغي 1/2
  • عاجل: صوره : نهاية المفلس …! غوارديولا يطلب التعاقد مع انزاغي 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر صوره : نهاية المفلس …! غوارديولا يطلب التعاقد مع انزاغي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : منذ الموسم الماضي اتضحت ملامح النهاية امام الاسباني بيب غوارديولا ولكن الاخير اصر على اكمال مشواره لتفتح له خزائن الاموال ويشتري ما يريد صيفا وشتاء كل ما يريد من اللاعبين … ولكن في الختام … لا شيء …! صفر بطولات صفر مستوى صفر افكار …. حرفيا غوارديولا انتهى وانتهت كل افكاره واساليبه في عالم كرة القدم .

مدرب يمتلك تلك الكوكبه من النجوم ولكن غير قادر على تحقيق اي بطوله محلية او اوروبيه او حتى تقديم مستوى جيد في كأس العالم هذا يعني انها النهايه .

المضحك ان الجمهور تناقل صورة غوارديولا وهو يتصل ويطلب من الاداره التعاقد مع انزاغي ” بنفسه ” كونه اصبح مفتاح النجاح .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا