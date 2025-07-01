عاجل: أول تعليق من إنزاغي عقب تأهل الهلال لربع نهائي مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عبر الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن فخره الشديد بفريقه بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

إنزاغي أكد أن الهلال أثبت جدارته وظهر بشخصية قوية، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“نحن كبار، ونحن في مكاننا الطبيعي.. هذا كل ما في الأمر”.

-“الهلال أظهر شخصية شجاعة لا تلين، وقوة بأس حديدية”.

-“أنا فخور للغاية كوني مدربًا لهذا النادي البطل، وهذا الفريق الرائع”.

-“قيمتنا الحقيقية أن نكون دائمًا في المقدمة”.