عاجل: أول تعليق من إنزاغي عقب تأهل الهلال لربع نهائي مونديال الأندية

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شكرا لاهتمامكم بخبر أول تعليق من إنزاغي عقب تأهل الهلال لربع نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عبر الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن فخره الشديد بفريقه بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.
إنزاغي أكد أن الهلال أثبت جدارته وظهر بشخصية قوية، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:
-“نحن كبار، ونحن في مكاننا الطبيعي.. هذا كل ما في الأمر”.
-“الهلال أظهر شخصية شجاعة لا تلين، وقوة بأس حديدية”.
-“أنا فخور للغاية كوني مدربًا لهذا النادي البطل، وهذا الفريق الرائع”.
-“قيمتنا الحقيقية أن نكون دائمًا في المقدمة”.