عاجل: الهلال ينسف مليارات السيتي … نموذج الأزرق للتاريخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أنهى نادي الهلال واحدة من أكثر المقولات تكرارًا في كرة القدم الحديثة: “المال هو من يحسم البطولات”، بعد انتصاره المذهل على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في كأس العالم للأندية 2025.

الزعيم السعودي نجح في إثبات أن النجاح لا يُشترى فقط بالأموال، بل يُبنى بالعقل، والإدارة، والعمل الرياضي المتقن على مدى سنوات، فبالنظر إلى القيمة السوقية للفريق السماوي نجدها تتجاوز الهلال بـ 8 أضعاف إذ تقدر بـ (1.37 مليار يورو).

الآن، الهلال قلب المعادلة رأسًا على عقب وأنهى خرافة “أن من يصرف أكثر يفوز”، فقد واجه فريقًا تفوق عليه ماليًا بأضعاف، ومع ذلك تفوق عليه فنيًا وتكتيكيًا، وأقصاه من البطولة.