عاجل: الهلال السعودي يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر الهلال السعودي يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل



في إنجاز تاريخي جديد للكرة العربية، حقق نادي الهلال السعودي فوزا مثيرا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين.

جاءت المباراة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة، وبهذه النتيجة يبلغ “الزعيم” الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بالنسخة الجديدة الموسعة من البطولة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينجح الهلال في قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بفضل هدفين سريعين من البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 46، وزميله مالكوم في الدقيقة 52.

وعاد السيتي للتقدم مجددا بعدما سجل إيرلينغ هالاند هدف التعادل في الدقيقة 55، ثم أحرز فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 104 من الوقت الإضافي الأول.

لكن الهلال عاد بقوة في الدقائق الحاسمة، حيث أدرك التعادل عبر السنغالي كاليدو كوليبالي، قبل أن يحرز ماركوس ليوناردو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 112، ليحسم اللقاء لصالح “الزعيم” بنتيجة 4-3.

ورغم استحواذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 69% وفق إحصائيات ما بعد المبارة، إلا أن الهلال قدم أداء فنيا وتكتيكيا عاليا، مستفيدا من فاعلية هجومية وانضباط دفاعي مكنه من تجاوز أحد أبرز أندية أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال في ربع النهائي مع فلومينينزي البرازيلي، في مواجهة مرتقبة قد تمهد طريق الفريق السعودي لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة.

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