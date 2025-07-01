عاجل: آخر تطورات مستقبل نجم الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وجود حالة من الانقسام داخل إدارة نادي الاتحاد بشأن مستقبل لاعب الفريق أحمد الغامدي خلال الفترة المقبلة.

الإدارة الرياضية تتمسك ببقاء الغامدي ضمن مشروع الفريق الفني، معتبرة إياه من الركائز المحلية المهمة التي لا يمكن التفريط بها في المرحلة القادمة.

في المقابل، أبدى المدرب الفرنسي لوران بلان عدم رغبته في استمرار اللاعب، ما تسبب في ظهور خلاف داخلي قد يُسرع برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الغامدي كان قد عاد إلى صفوف الاتحاد بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق نيوم، واستعاد جاهزيته البدنية ليكون ضمن خيارات الجهاز الفني للموسم الجديد.