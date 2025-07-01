عاجل: قالها كريستيانو … الدوري السعودي الأفضل في العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لم يكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يبالغ حينما أشاد بقوة كرة القدم السعودية، واليوم تتجسد كلماته على أرض الواقع.

النجم البرتغالي الذي سبق وأن صرح بالقول: “الدوري السعودي يتمتع بمستوى عالٍ جداً جداً جداً”، جاء الهلال اليوم ليثبت صدق ما قاله الدون.

في مباراة لا تُنسى، قدم الهلال ملحمة كروية تاريخية أمام مانشستر سيتي في مونديال 2025، لم يكتفِ فقط بمقارعة بطل إنجلترا، بل قدم أداءً مذهلاً على مدار الأشواط، قلب خلاله التوقعات، وسجّل أربعة أهداف في شباك أحد أقوى أندية العالم.