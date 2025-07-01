عاجل: للتاريخ الهلال أول نادٍ عربي يفعلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يسطر الهلال السعودي إنجازًا غير مسبوق ويصبح أول نادٍ عربي يحقق الفوز على فريق أوروبي في بطولة رسمية، بعدما تفوق على مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

الهلال بقيادة سيموني إنزاغي تمكن من هزيمة كتيبة بيب غوارديولا، والتي حقق عليها انتصارًا ساحقًا برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليتأهل إلى دور ربع النهائي.

بهذا الانتصار، كتب الهلال صفحة جديدة في سجلات الكرة العالمية، مؤكداً أن الأندية العربية قادرة على مقارعة الكبار والتفوق عليهم متى ما توفرت العزيمة والاحترافية.