عاجل: جماهير الهلال تشكر إنزاغي – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في مباراة دراماتيكية تُقام حالياً بين الهلال ومانشستر سيتي، وبينما تشير النتيجة إلى تقدم الزعيم بنتيجة 4-3 في الأشواط الإضافية، بدأت الجماهير الزرقاء تعبر عن امتنانها للمدرب سيموني إنزاغي على الأداء البطولي الذي يقدمه الفريق.

وعقب الهدف الرابع في الدقيقة 112، علت الهتافات في المدرجات الزرقاء تردد: “إنزاغي، إنزاغي، إنزاغي!”

في مشهد يُجسد العلاقة المتنامية بين الجماهير والمدرب الإيطالي الذي يبدو أنه كسب ثقة المدرج الأزرق في واحدة من أهم مواجهات الموسم.