اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: جماهير الهلال تشكر إنزاغي – هاي كورة

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: جماهير الهلال تشكر إنزاغي – هاي كورة 1/2
  • عاجل: جماهير الهلال تشكر إنزاغي – هاي كورة 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر جماهير الهلال تشكر إنزاغي – هاي كورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في مباراة دراماتيكية تُقام حالياً بين الهلال ومانشستر سيتي، وبينما تشير النتيجة إلى تقدم الزعيم بنتيجة 4-3 في الأشواط الإضافية، بدأت الجماهير الزرقاء تعبر عن امتنانها للمدرب سيموني إنزاغي على الأداء البطولي الذي يقدمه الفريق.

وعقب الهدف الرابع في الدقيقة 112، علت الهتافات في المدرجات الزرقاء تردد: “إنزاغي، إنزاغي، إنزاغي!”

في مشهد يُجسد العلاقة المتنامية بين الجماهير والمدرب الإيطالي الذي يبدو أنه كسب ثقة المدرج الأزرق في واحدة من أهم مواجهات الموسم.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا