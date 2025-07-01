عاجل: أرقام برناردو سيلفا في الشوط الأول ضد الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي على تقييم 8.0 في الشوط الأول من المباراة التي يتقدم فيها فريقه على الهلال، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وإليكم أبرز أرقام سيلفا في الشوط الأول:

● الدقائق: 45′

● الأهداف: 1

● صناعة الأهداف: 0

● الهجوم:

أهداف متوقعة: 0.89

إجمالي التسديدات: 2

تسديدات على المرمى: 2

أهداف متوقعة على المرمى: 1.06

حالات التسلل: 0

صناعة أهداف متوقعة: 0.1

صناعة فرص: 1

تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0

تمريرات خلفية: 4

التمريرات الصحيحة: 13/15 (87%)

عرضيات اكتملت: 1/4 (25%)

اللمسات: 24

أخطاء حصل عليها: 0

فرص كبيرة سُجّلت: 1

● الدفاع: