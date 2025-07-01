عاجل: ماذا قدم هالاند في الشوط الأول ضد الهلال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي على تقييم 6.5 في الشوط الأول من المباراة التي يتقدم فيها فريقه على الهلال، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وإليكم أبرز أرقام هالاند في الشوط الأول:

● الدقائق: 45′

● الأهداف: 0

● صناعة الأهداف: 0

● الهجوم:

إجمالي التسديدات: 0

حالات التسلل: 0

صناعة أهداف متوقعة: 0.39

صناعة فرص: 1

تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0

تمريرات خلفية: 3

التمريرات الصحيحة: 8/9 (89%)

اللمسات: 10

أخطاء حصل عليها: 0

● الدفاع: