عاجل: طقس الثلاثاء.. موجة شديدة الحرارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب معظم أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، لا سيما على السواحل الشمالية، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة، في بيانها إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل وفي الصباح الباكر، مع تشكّل الشبورة المائية في ساعات الفجر الأولى، بدءًا من الساعة الرابعة وحتى السابعة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وكذلك شمال ووسط سيناء.

أمطار خفيفة محتملة

كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وجنوب سيناء، موضحة أن هذه الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، لكنها غير مؤثرة على مجريات الحياة اليومية أو الأنشطة المعتادة.

حالة البحرين

وفيما يخص الأحوال البحرية، أوضحت الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و1.75 مترًا، مع رياح شمالية غربية معتدلة.

أما البحر الأحمر، فيسوده طقس معتدل أيضًا، مع ارتفاع أمواج يتراوح ما بين 1 و1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء