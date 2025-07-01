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عاجل: وصول ألونسو إلى الريال قبل المونديال … قرار صائب

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أشادت الصحفية سوسانا بالتطور الذي بدا واضحًا على ريال مدريد مع مرور الوقت تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو في كأس العالم للأندية.

سوسانا قالت خلال تصريح لها عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“ما نراه هو أن الريال قد اتخذ القرار الصحيح بتعيين ألونسو مدربًا للفريق في المونديال وليس الاعتماد على مدرب مؤقت”.

مختلف النقاد يتفقون مع هذا الرأي، فحتى لو لم يفز الميرنجي باللقب، سيخرج تشابي بمكاسب فنية كبيرة قبل بداية الموسم الجديد.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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