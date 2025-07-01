عاجل: ترامب يهدد اليابان: “يرفضون شراء الأرز الأمريكي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، في ظل ما وصفه بـ”رفض اليابان شراء الأرز الأمريكي”، على الرغم من معاناتها من نقص في هذه السلعة، وفقا لـ”cnn بالعربية”.

سنرسل لهم رسالة فقط

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “لن يقبلوا أرزنا، ومع ذلك يعانون من نقص حاد فيه سنرسل لهم رسالة فقط، ونأمل أن يبقوا شريكًا تجاريًا لسنوات مقبلة”.

إلا أن تصريحات ترامب تتعارض مع البيانات الرسمية؛ إذ أظهرت إحصاءات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن اليابان استوردت أرزًا أمريكيًا بقيمة 298 مليون دولار في العام الماضي، كما اشترت ما قيمته 114 مليون دولار خلال الفترة بين يناير وأبريل من هذا العام.

لا رد من اليابان

ورغم هذه الأرقام، لم يتضح بعد ما إذا كان المسؤولون اليابانيون المعنيون بالمفاوضات التجارية قد أعربوا عن نية للتوقف عن شراء الأرز الأمريكي مستقبلًا ولم تصدر السفارة اليابانية في واشنطن ردًا فوريًا على طلبات التعليق.

ويعود الجدل بشأن ملف الأرز إلى تقرير صادر في عام 2021 عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن، أشار إلى أن “نظام اليابان المنظم والمعقد في استيراد وتوزيع الأرز يُقيد وصول المصدّرين الأمريكيين إلى المستهلكين اليابانيين”.

رسوم جمركية علي اليابان

ووفقًا لمصدر مطّلع تحدّث إلى شبكة CNN، فإن هذا هو ما كان ترامب يشير إليه في منشوره الأخير.

وتأتي تهديدات ترامب قبل أيام من انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية “المتبادلة” في 9 يوليو المقبل، وهي فترة استمرت 90 يومًا.

وسبق أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 24% على الصادرات اليابانية لفترة وجيزة، قبل أن تُعاد إلى المعدل العالمي البالغ 10% عقب تعليق العمل بها.

سياسات التجارة الأمريكية

وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، بُثت يوم الأحد، أن بعض الدول – ومن ضمنها اليابان – قد تتلقى قريبًا إشعارات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة ضمن مراجعة أوسع لسياسات التجارة الأمريكية.

من جانبه، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن المفاوضات التجارية مع اليابان ما تزال مستمرة، وأضاف:

“لم يُحسم شيء حتى الآن، ورغم ما نُشر مؤخرًا، لا تزال هناك مناقشات جارية. وحتى في حال التوصل إلى إطار عمل، ستظل هناك تفاصيل تحتاج إلى تسوية”.