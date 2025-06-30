عاجل: بعد فترة توقف.. صرف 6 ملايين جنيه تعويضات للصيادين بالبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، صرف تعويضات مالية للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أنه تقرر صرف مبلغ مالي يبلغ نحو 6 ملايين جنية، لتعويض 3712 صيادًا مستحقًا “ملاك مراكب – صيادو البحارة – صياد فردي – أرامل”؛ على أن يتم صرف 2000 جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل صيادي البحارة.

وثمن المحافظ، تفهم وتعاون الصيادين لقرار وقف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية بالبحر الأحمر لعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، موضحًا أنه يعلم جيدًا أن هذا القرار يؤثر على حياة الصيادين وظروفهم المعيشية.

وكانت الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر، قررت وقف الصيد بالبحر الأحمر بداية من شهر مايو الماضي.

وأكد القرار على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول بعد إلغاء قرار الوقف المحدد.