عاجل: القبض على 8 مخالفين لترويجهم 19 كيلوجرامًا من الحشيش في جدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وحثت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.