عاجل: خطة برشلونة بشأن مستقبل مارك بيرنال .. ما مدة عقده الجديد؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي برشلونة العمل على تأمين مستقبل أحد أبرز مواهبه الصاعدة، مارك بيرنال، من خلال التحضير لتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع لاعب خط الوسط الشاب.

وفقًا لما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، من المقرر أن يتم توقيع عقد التجديد عقب عودة الفريق من الجولة الآسيوية الصيفية، حيث يرغب بيرنال في أن تتزامن لحظة توقيعه للعقد مع تعافيه الكامل واستعداده للمنافسة على مكانه في الفريق.

يملك بيرنال حاليًا عقدًا مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2026، إلا أن إدارة النادي الكتالوني تعمل على تمديد هذا العقد حتى عام 2029، في خطوة تؤكد الثقة الكبيرة في إمكانات اللاعب ومستقبله ضمن مشروع الفريق الأول بقيادة المدرب هانز فليك.