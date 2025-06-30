عاجل: بيرنال يعود بقوة .. والهدف واضح مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ مارك بيرنال، لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا، تدريباته الفردية مبكرًا في مدينة خوان غامبر الرياضية، على الرغم من أن انطلاق فترة الإعداد الرسمية للفريق محددة في 13 يوليو.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب الشاب خاض مرانه اليوم على أرضية الملعب وفقًا لخطة تأهيل خاصة أعدها الجهاز البدني للنادي، في إطار مواصلة تعافيه من الإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها يوم 27 أغسطس الماضي أمام رايو فاليكانو.

وتهدف هذه التدريبات الفردية إلى تسريع جاهزية بيرنال للالتحاق بتدريبات الفريق الجماعية مع بداية التحضيرات، وسط تفاؤل داخل النادي بإمكانية مشاركته في جولة الفريق الآسيوية المقبلة، في حال سارت عملية التعافي بالشكل المطلوب.

وينتظر بيرنال الحصول أولًا على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية والمعروفة بـ”التصريح التنافسي”، والتي تعني شعوره الكامل بالجاهزية للعودة إلى المباريات.

يطمح اللاعب إلى استعادة نسق المباريات تدريجيًا، مدركًا أن الموسم القادم يتطلب الكثير من الصبر والانضباط، تمامًا كما حدث مع زميله غافي، الذي مر بمراحل مماثلة في رحلة العودة من الإصابة.