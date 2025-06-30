عاجل: ترقب لرفع وشيك.. العقوبات الأمريكية على سوريا تنتظر قرار ترامب

شكرا لاهتمامكم بخبر ترقب لرفع وشيك.. العقوبات الأمريكية على سوريا تنتظر قرار ترامب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك الإقدام على خطوة طال انتظارها في سوريا.

فقد ذكر مراسل لشبكة “سي.بي.إس نيوز” على موقع إكس اليوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا.

وأعلن ترامب في مايو/أيار الماضي أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار، وهي الخطوة التي رحبت بها دمشق واعتبرتها “نقطة تحول محورية”.

وفي مايو/أيار الماضي، التقى ترامب، بالرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، في أول اجتماع من نوعه منذ 25 سنة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب دعا الرئيس السوري إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن “الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على القيام بعمل عظيم للشعب السوري، وحضه على التوقيع على اتفاقات أبراهام مع إسرائيل”.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR