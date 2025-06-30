عاجل: «يلعب مع تماثيل».. إبراهيموفيتش يدافع عن ميسي

شكرا لاهتمامكم بخبر «يلعب مع تماثيل».. إبراهيموفيتش يدافع عن ميسي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - دافع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان السابق، عن الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي بعد إقصاءه من كأس العالم للأندية 2025.

وخسر ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أمريكا.

وكانت تلك الهزيمة الأولى لميسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، ليودع مع فريقه البطولة التي تقام في بلاده.

وخرج زلاتان إبراهيموفيتش لينتقد زملاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي، خاصةً أن النجم البالغ من العمر 38 عاماً كان أخطر لاعبي الفريق الأمريكي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلها موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “ميسي لم يخسر، بل إنتر ميامي، ميسي يلعب مع تماثيل وليس مع زملائه، محاط بلاعبين يركضون كما لو كانوا يحملون أكياساً من الأسمنت”.

وأضاف: “لو كان ميسي في فريق حقيقي، في أي فريق كبير، لرأيت الأسد الحقيقي، ميسي يلعب فقط لأنه يحب اللعبة، لأنه لا يزال قادراً على فعل ما يعجز عنه 99% من اللاعبين”.

وأتم صاحب الـ43 عاماً تصريحاته بقوله: “لا يوجد مدربون، ولا نجوم، ولا حتى لاعبون يفهمون كيفية التحرك بدون كرة، هذا ليس ميسي الذي أعرفه، لو وضعته في فريق حقيقي، فسيظل يُشعل الملعب”.

يذكر أن إبراهيموفيتش لعب إلى جانب ميسي في صفوف برشلونة لموسم واحد (2009-2010).

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