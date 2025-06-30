عاجل: الأزهري من مانيلا: تعاون “مصري–فلبيني” لتعزيز التعايش ودعم مسلمي الجنوب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، عمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين مصر والفلبين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها دعم جهود التعايش السلمي وترسيخ مفاهيم المواطنة والتعددية داخل المجتمع الفلبيني، خاصة لدى المسلمين.

دعم مسلمي الفلبين وتعزيز التعاون الديني

وفي مؤتمر صحفي عقده بمطار مانيلا في مستهل زيارته الرسمية، وهي الأولى لوزير أوقاف مصري إلى الفلبين منذ سنوات، أشار الأزهري إلى وجود فرص واعدة للتعاون تشمل:

إيفاد أئمة ودعاة لدعم مسلمي الفلبين.

تنظيم دورات تدريبية للقضاة في مجال قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى الشريعة الإسلامية.

تسهيل استفادة الطلاب الفلبينيين من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف، لما يتمتع به من مكانة علمية مرموقة وجاذبية واسعة بين المسلمين في الفلبين.

ترحيب فلبيني بالدور المصري

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية الفلبيني، صابودين عبد الرحيم، عن تقديره البالغ لهذه الزيارة، مؤكدًا تطلع مسلمي الفلبين إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، لما يمثله من مرجعية وسطية ومعتدلة.

كما عبّر عن سعادته البالغة بتلقي دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال “الأزهري” لدى وصوله إلى مطار مانيلا كل من وزير الشؤون الإسلامية بالحكومة الفلبينية، والسفير المصري لدى الفلبين نادر زكي، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية وممثلين عن مفوضية شؤون المسلمين بالفلبين.