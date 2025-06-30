أخبار اليمن : صنعاء تتسلّم رسالة من برنامج الأغذية العالمي

صنعاء تتسلّم رسالة من برنامج الأغذية العالميالتقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، باي ثابا.

وفي اللقاء تسلّم الوزير عامر، رسالة من برنامج الأغذية العالمي، تؤكد على التحضير لاستئناف البرنامج صرف الدورة الثانية من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة التي توقفت خلال الأشهر الأخيرة.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين، عن أمله في أن يكون استئناف أنشطة مكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء مقدمة وخطوة ملموسة لإعادة الثقة بين الحكومة والبرنامج على أن يتبعها خطوات عملية جادة.

بدوره أوضح القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية، أن المبعوث رفيع المستوى للبرنامج إلى اليمن وبدعم من قيادة البرنامج في روما، يبذل في الوقت الراهن جهودًا كبيرة مع الجهات والدول المانحة لحثها على إعادة تمويل مشاريع مكتب صنعاء وبما يسهم في العودة لمستوى المشاريع السابقة والتي تقلصت بسبب الفجوة التمويلية.