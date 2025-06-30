عاجل: موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

شكرا لاهتمامكم بخبر موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتترقب جماهير الكرة العربية وخاصة عشاق نادي الهلال السعودي موعد مواجهة فريقهم المرتقبة مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة مع الهلال وصيف المجموعة الثامنة، حيث يلعب الفائز من تلك المواجهة مع المتأهل من لقاء فلومينينسي البرازيلي وإنتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو/تموز 2025 على ملعب “كامبينغ وورلد”.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر والساعة 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

يُمكن متابعة مباراة الهلال ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة، التي أعلنت رسمياً حصولها على حقوق بث بعض مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الشبكة 3 من قنواتها لنقل المباراة المرتقبة وهي قنوات MBC Action، MBC 1، MBC Masr 2.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

يمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC 1، MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC 1، MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

لمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الهلال ومانشستر سيتي سيكون ذلك من خلال “منصة Shahid”، والتي توفّر البث الحي للمباريات التي تملك حقوقها “MBC”.

كما تتيح منصة DAZN، فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة كل مباريات البطولة ومنها مواجهة الهلال ومانشستر سيتي.

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