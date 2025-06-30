عاجل: برشلونة يتحرك بقوة لحسم صفقة نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الإسباني ألبرت فرنانديز أن نادي برشلونة بدأ بالفعل تحركات جدية لحسم صفقة نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، خلال هذا الأسبوع.

بحسب فرنانديز، فإن برشلونة سيبدأ اعتبارًا من اليوم العمل على حل المشكلة التي تعيق إتمام الصفقة، والمتمثلة في ضمان تسجيل اللاعب رسميًا ضمن قائمة الفريق، وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف المعتمدة من رابطة الدوري الإسباني.

وأوضح الصحفي أن النادي الكتالوني يهدف إلى كسر عقد اللاعب هذا الأسبوع، عبر دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 62 مليون يورو.

تأتي هذه التحركات في ظل ضغط متزايد على إدارة برشلونة لحسم الصفقة، خاصة بعد تصاعد التوتر مع نادي أتلتيك بلباو، وتردد اللاعب في منح موافقته النهائية دون ضمانات رسمية بشأن تسجيله منذ اليوم الأول.