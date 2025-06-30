عاجل: ليوناردو دي كابريو في “لعبة الحبار”.. حقيقة أم AI؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل لعبة الحبار Squid Game، ردود أفعال واسعة بين المتابعين، بعد النهاية المثيرة للمسلسل بما حملته من تفاصيل.

لعبة الحبار الموسم الثالث

وبينما تباينت ردود الأفعال حول نهاية المسلسل، وتعرض صُناع المسلسل لبعض الانتقادات بسبب المشاهد الختامية لآخر مواسم مسلسل لعبة الحبار Squid Game، إلا أن ظهور النجمة الأسترالية كيت بلانشيت فتح بابًا من الاحتمالات حول إمكانية تنفيذ نسخة أمريكية من المسلسل الكوري الأشهر.

وظهرت بلانشيت في شخصية “داكجي”، التي تحاول جذب لاعبين جدد للعبة، ووقفت بجانب رجل مشرد في لوس أنجلوس، في مشهد مشابه لأولى مشاهد الموسم الأول من مسلسل لعبة الحبار.

وذكرت تقارير صحفية، بعد عرض لعبة الحبار الموسم 3، أبرزها موقع “ديد لاين” الفني، أن النسخة الأمريكية من مسلسل “لعبة الحبار” سيتم تنفيذها بنهاية العام في لوس أنجلوس، بواسطة المخرج ديفيد فينشر.

لعبة الحبار الموسم 3

دي كابريو ولعبة الحبار

وفي الساعات الماضية، تداول بعض المتابعين صورة للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، بالقناع ذاته الذي ارتداه أحد الشخصيات الهامة خلال مراهنته على بعض اللاعبين في الحلقة الأخيرة من ثالث مواسم “لعبة الحبار”، فيما ظهر شعار “نتفليكس” على الصورة مع عبارة “لعبة الحبار النسخة الأمريكية.. قريبًا”.

وبالبحث، تبين أن الصورة المتداولة ليست حقيقية، وقد نفذها بعض المتابعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحتى الآن لم تخرج أي تصريحات رسمية عن نسخة أمريكية من “لعبة الحبار”.

مسلسل لعبة الحبار

منصة “نتفليكس”، أتاحت الجمعة الماضية، مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث، وتم طرح 6 حلقات كاملة، هي عدد حلقات الموسم الثالث والأخير من المسلسل الكوري الأشهر.

ويحظى مسلسل لعبة الحبار، بشعبية طاغية حول العالم، بسبب طابع الإثارة والتشويق الذي يغلب على أحداثه، ما جعل الجمهور متشوقًا بشكل كبير لمشاهدة مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث.

