عاجل: بعد تعثر مفاوضات ويليامز .. هل يعود برشلونة إلى خيار لويس دياز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن نادي برشلونة يواجه مأزقًا جديدًا في سوق الانتقالات، بعد تعثّر المفاوضات مع جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، مما فتح الباب أمام احتمالية العودة إلى الخطة الأصلية المتمثلة في التعاقد مع نجم ليفربول، لويس دياز.

بحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، كان الخيار الأول لبرشلونة لتعزيز مركز الجناح منذ أشهر هو الكولومبي لويس دياز، لكن عرضًا مفاجئًا من وكيل نيكو ويليامز دفع النادي لتحويل اهتمامه نحو المهاجم الإسباني الشاب، نظرًا لفارق السن والقدرة على تحقيق عائد استثماري أكبر على المدى البعيد.

ويمتلك نيكو شرطًا جزائيًا واضحًا في عقده، يبلغ نحو 62 مليون يورو، ما يجعل الصفقة ممكنة دون الحاجة إلى مفاوضات مباشرة مع بلباو.

لكن المفاوضات توقفت مؤخرًا بسبب مطالب وكيل اللاعب بضمانات مكتوبة تضمن تسجيله رسميًا منذ اليوم الأول، وذلك بعد اتفاق شفهي جرى الأسبوع الماضي بشأن مدة العقد والراتب.

في ظل هذا التعقيد، أعاد برشلونة النظر في خيار لويس دياز، اللاعب الذي كان المفضل لدى ديكو، المدير الرياضي في النادي.

يتمتع دياز بخبرة كبيرة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله خيارًا مغريًا من الناحية الفنية، رغم تقدّمه في السن مقارنةً بنيكو.

المشكلة الأبرز تكمن في رفض نادي ليفربول الدخول في مفاوضات مع برشلونة، على الرغم من علم إدارة “الريدز” برغبة اللاعب في ارتداء قميص البلوغرانا.

رغم هذه الصعوبات، لم يتخلَّ ديكو عن حلم التعاقد مع دياز، ويواصل مراقبة الموقف عن كثب.

الأنظار حاليًا تتجه إلى برشلونة: هل ينجح في حسم صفقة نيكو؟ أم أن دياز سيكون البديل المنتظر؟