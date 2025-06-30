عاجل: يساعد على حرق الدهون.. الوقت المثالي لشرب الشاي الأخضر

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُعتبر الشاي الأخضر كنزًا صحيًا يفضّله الكثيرون حول العالم، سواء بسبب نكهته الخفيفة أو فوائده المتعددة.

ويُفضَّل شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب فقط يوميًا، حيث إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية بسبب تأثيره المدرّ للبول، وذلك وفقًا لما نشره موقع هيلث لاين.

أفضل الأوقات لشرب الشاي الأخضر

1. في الصباح بعد الإفطار

يُعد الشاي الأخضر مشروبًا مثاليًا لبداية اليوم، إذ يساعد على تعزيز النشاط والتركيز بفضل الكافيين الموجود فيه.

ومع ذلك، يُفضل تجنّب شربه على معدة فارغة لأنه قد يُسبب تهيّجًا للمعدة، لذا احرص على تناوله بعد إفطار خفيف.

2. قبل أو بعد الوجبات بساعة أو ساعتين

يحتوي الشاي الأخضر على مركّبات قد تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، لذا يُستحسن عدم شربه أثناء تناول الطعام، خصوصًا إذا كنت تعاني من فقر الدم.

يمنح جسمك وقتًا كافيًا قبل أو بعد الوجبة ليستفيد من العناصر الغذائية دون تأثير سلبي.

الشاي الأخضر

3. في المساء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات

رغم أن كمية الكافيين في الشاي الأخضر أقل من القهوة، إلا أنه قد يؤثر على جودة النوم إذا شُرب في وقت متأخر.

لذا، إذا رغبت في كوب دافئ خلال المساء، فاحرص على أن يكون قبل النوم بساعتين على الأقل لتجنّب الأرق.

فوائد شرب الشاي الأخضر

فوائد شرب الشاي الأخضر

إليك أبرز فوائد الشاي الأخضر:

يساعد على خسارة الوزن

يُعد دعم فقدان الوزن من أكثر الأسباب التي تدفع الناس لاختيار الشاي الأخضر، إذ يحتوي على مضادات أكسدة تسرّع من عملية الأيض وتحفّز الجسم على حرق الدهون.

يعزّز التركيز ويحسّن المزاج

يحتوي الشاي الأخضر على مزيج طبيعي من الكافيين و”إل-ثيانين” (L-theanine)، وهو حمض أميني يساعد في تعزيز التركيز وتحسين المزاج، ويمنح شعورًا باليقظة دون التوتر أو الانزعاج الذي قد تسببه القهوة أحيانًا.

يُسهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بفضل تأثيره الإيجابي على الدورة الدموية.

يدعم جهاز المناعة

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يُعد الشاي الأخضر مفيدًا في مقاومة نزلات البرد وتخفيف أعراض مثل التهاب الحلق أو السعال، كما يعزز صحة الفم واللثة.