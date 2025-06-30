عاجل: «الضمانات المكتوبة» تعرقل صفقة نيكو ويليامز وبرشلونة

شكرا لاهتمامكم بخبر «الضمانات المكتوبة» تعرقل صفقة نيكو ويليامز وبرشلونة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية عن حدوث أزمة بشأن انتقال نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إلى مواطنه برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويأمل نيكو ويليامز في إتمام انتقاله إلى برشلونة رغم معارضة المسؤولين في نادي أتلتيك بلباو للصفقة، لكن إصرار اللاعب على ارتداء قميص النادي الكتالوني كان يمهد لإتمامها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها أن ويليامز طلب من إدارة برشلونة ضمان تسجيله في قائمة الفريق، وعدم حدوث أزمات كالتي واجهها زميله في منتخب إسبانيا داني أولمو بشأن تسجيله.

وتسببت هذه الأزمات في غياب أولمو عدة مباريات عن برشلونة، وغموض الموقف بشأن مستقبله مع الفريق، قبل أن يتم حل أزمة القيد بعدها.

لكن المفاوضات بين ويليامز وبرشلونة تعثرت بعد طلب اللاعب الحصول على ضمانات مكتوبة من إدارة خوان لابورتا بعدم تكرار الأزمة ذاتها، وهو ما اعتبرته الأخيرة غير مقبول، مما أدى إلى حدوث جمود في المفاوضات.

وتسببت مطالب ويليامز التي قدمها عبر وكيله لإدارة برشلونة في قلق واستياء مسؤولي البارسا.

ويأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي توصل ويليامز وبرشلونة لاتفاق تعاقدي يمثل بموجبه اللاعب النادي الكتالوني لـ6 سنوات حتى 2031.

بالتوازي مع ذلك، يستمر ضغط نادي أتلتيك بلباو لمراقبة تحركات نادي برشلونة وحساباته وإجراءات تسجيل الصفقات، حيث تم تضمين هذا الطلب في اجتماع مع رابطة الدوري الإسباني والإعلان عن رفض الصفقة.

وفي الإطار ذاته، فإن بايرن ميونخ الألماني الساعي بدوره لحسم الصفقة أعلن أنه لن يمانع في دفع شرط فسخ عقده البالغ 58 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مما يرفع قيمة فسخ عقد الجناح إلى حوالي 62 مليون يورو.

ونظرًا لضعف علاقته بنادي برشلونة، ورحيل نيكو، فإن أتلتيك بلباو لن يكترث كثيرًا بانتقاله إلى أليانز أرينا مقارنةً بانتقاله إلى كامب نو في برشلونة.

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