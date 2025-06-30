عاجل: انهمرت بالبكاء.. أنس جابر تنسحب من بطولة ويمبلدون (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر انهمرت بالبكاء.. أنس جابر تنسحب من بطولة ويمبلدون (فيديو) والان مع التفاصيل



اضطرت النجمة التونسية أنس جابر للانسحاب من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب الإصابة.

وانسحبت أنس جابر من مواجهة فيكتوريا توموفا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور الأول من نسخة العام الجاري، بسبب الإصابة.

وكانت أنس متأخرة بعد شوطين بنتيجة 6-7 و0-2 أمام اللاعبة البلغارية المصنفة 111 عالمياً، قبل أن تعلن انسحابها من المباراة.

وانهمرت صاحبة الـ30 عاماً بالبكاء قبل تلقيها العلاج خلال استراحة طبية في المجموعة الأولى من المباراة.

يذكر أن اللاعبة التونسية تعرضت لسلسلة من الإصابات، أدت إلى تراجع تصنيفها إلى 59 عالمياً.

وتعد أنس جابر وصيفة بطولة ويمبلدون للتنس مرتين في 2022 و2023، كما أنها وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة 2022.

اتفرج فيديو انسحاب أنس جابر من بطولة ويمبلدون

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR