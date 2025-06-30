عاجل: قبل مواجهة السيتي.. ماذا كسب الهلال من مشاركته في المونديال حتى الآن؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بينما يستعد الهلال لخوض واحدة من أقوى مبارياته في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم للأندية، تتجلى عدة مكاسب مهمة حققها الزعيم خلال هذه المشاركة التاريخية.

فيما يلي مكاسب الهلال من البطولة على جميع الأصعدة حتى الآن:

1- بلغت إيرادات الهلال حتى هذه المرحلة قرابة 80 مليون ريال سعودي.

2- استفاد المدرب سيموني إنزاغي من البطولة في تكوين رؤية فنية أوضح تجاه الفريق، بفضل المباريات التي وفرت له اختبارات عملية.

3- استعاد بعض اللاعبين الثقة في قدراتهم، وكان من أبرزهم: خاليدو كوليبالي، الذي أعاد تقديم نفسه بقوة.

4- ظهور لافت لبعض اللاعبين مثل: ناصر الدوسري، الذي بات عنصرًا مؤثرًا في التشكيلة.

5- تسويق بعض الأسماء كرينان لودي، الذي قدم مستويات جيدة قد تُسهم في خروجه بطريقة مثمرة للأزرق.

6- بلوغ هذا الدور مع استمرار الهلال بين الكبار، مقابل خروج فرق بحجم أتلتيكو مدريد، بوكا جونيورز، بورتو وريفير بليت، يؤكد أن الزعيم تجاوز مرحلة التمثيل المشرف، وبات منافسًا يُحسب له حساب في البطولات الكبرى.