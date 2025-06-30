عاجل: القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات مدبولي والرئيس العراقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على دعم التعاون الثنائي، معربًا عن تقديم التهنئة بنجاح دولة العراق الشقيقة في استضافة القمة العربية الأخيرة.

عمق العلاقات التاريخية

واستقبل رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف جمال رشيد، رئيس الوزراء، اليوم، على هامش المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025.

ورحب رشيد بمشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، معربا عن ترحيبه بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وطلب نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الرئيس العراقي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي تمتد عبر العصور المختلفة، متطلعا لتوطيد تلك الروابط خلال الفترة المقبلة.

القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء، الثوابت المصرية حيال هذه القضية، وخاصة حق الشعب الفلسطيني في استقلال دولته وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على تعاون البلدين في دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق الرئيس العراقي، للأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مبديًا تطلعه لاستقرار الأوضاع، وضرورة التنسيق الوثيق بين الجانبين لدعم هذا الاستقرار، ونشر السلام في المنطقة.

وأعرب رشيد عن أهمية رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني له، مع ضرورة القيام بإعادة إعمار المناطق المتضررة.