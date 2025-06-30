أخبار اليمن : استعداد صهيوني لهدم 104 منزل فلسطيني

استعداد صهيوني لهدم 104 منزل فلسطينيأخطرت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 104 منازل وبنايات في مخيم طولكرم بفلسطين المحتلة.

وأرفق جيش العدو في الإخطار، مخططات تُظهر باللون الأحمر المنازل المستهدفة في المخيم، وأمهل مدة 72 ساعة للاعتراض، مع السماح لأصحابها بالإخلاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وطالب محافظ طولكرم عبد الله كميل، المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع قوات العدو من تنفيذ مخطط هدم (104) بنايات جديدة في مخيم طولكرم، في ظل وجود توجه لاستكمال جريمة الهدم بحق المخيم، ضمن استمرار العدوان على المدينة ومخيميها، وباقي بلدات المحافظة وقراها.

وأكد كميل، في بيان صحفي، ضرورة وقف هذا العدوان والجريمة المتمثلة في عمليات الهدم والتدمير والتخريب، التي تسببت في نزوح قسري واسع لأبناء المخيمين، وفاقمت المعاناة اليومية للمواطنين، إلى جانب ما تفرضه قوات العدو من حصار وإغلاقات ومداهمات واعتقالات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وقال: "تواصل قوات العدو عدوانها على مخيم طولكرم لليوم الـ155 على التوالي، ولليوم الـ142 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ممنهج لعمليات التدمير والتخريب، ونزوح المواطنين قسراً، ما أسفر عن معاناة شديدة في مناحي الحياة كافة".

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري يشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه، مطالباً بخطوات فعلية وملموسة لوقف هذا العدوان.

وكانت قوات العدو الإسرائيلي قد نفذت على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية أعمال هدم واسعة للمباني والمنشآت في عدد من حارات مخيمي طولكرم ونور شمس، ضمن مخطط أعلنته مطلع مايو الماضي يقضي بهدم 106 مبانٍ في المخيمين، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.

