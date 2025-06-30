عاجل: برشلونة يرفض طلب وكيل نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي فيران كورياس من صحيفة سبورت الكتالونية، أن مفاوضات نادي برشلونة مع وكيل اللاعب نيكو ويليامز شهدت توترًا في الأيام الأخيرة، بعد أن تقدم وكيل اللاعب بطلب غير معتاد.

بحسب التقرير، طالب وكيل نيكو بإدراج بند خاص في العقد يمنح اللاعب حق الرحيل مجانًا في حال فشل النادي في تسجيله رسميًا، لكن إدارة برشلونة رفضت هذا البند بشكل قاطع، معتبرة أنه غير مقبول قانونيًا أو رياضيًا.

رغم هذه الخلافات، أكدت مصادر من داخل النادي أن برشلونة لا يزال واثقًا من إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، وأن الهدف هو حسم كل التفاصيل قبل يوم 9 يوليو.

برشلونة اتفق مع اللاعب على ضمّه حتى عام 2031، لكن يتبقى التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة تسجيله، ودفع الشرط الجزائي في عقده، والذي سيصل إلى 62 مليون يورو.