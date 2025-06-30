عاجل: هيئة الدواء تحقق سبقا وطنيا.. أول جهة معتمدة لإنتاج المواد المرجعية بمصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - حصلت هيئة الدواء المصرية على اعتماد دولي جديد يُضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال توكيد الجودة والاعتراف الدولي، حيث تم اعتماد الإدارة العامة للمعامل المرجعية بالهيئة من قبل المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم، فإن هذا الاعتماد يجعل الهيئة المصرية للدواء أول جهة مصرية منتجة للمواد المرجعية ذات شهادة (Certified reference material)، وذلك طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17034:2016، المعنية بضمان كفاءة الجهات المنتجة لهذه المواد الحيوية.

إنتاج المواد المرجعية في مصر

يأتي هذا الإنجاز في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها وفدًا من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، تم خلالها إجراء مراجعات فنية وإدارية دقيقة شملت تقييم منظومة العمل داخل المعامل المرجعية، والتحقق من كفاءة نظم الإنتاج والتحليل وضمان الجودة، وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 17034:2016.

وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، أن هذا الاعتماد الدولي امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطوير التي تنتهجها الهيئة.

وتابع: “اليوم نُضيف إلى هذا الرصيد نجاحًا جديدًا من خلال اعتمادنا كجهة منتجة للمواد المرجعية، وهو ما يعكس مدى جاهزية الهيئة لتولي أدوار مرجعية إقليمية ودولية في مجالات التحليل والرقابة وتوكيد الجودة”.

وتابع أن الاعتماد يعد خطوة محورية ضمن مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى توطين إنتاج المواد المرجعية بالعملة المحلية ، بما يدعم الصناعة الدوائية الوطنية ويُقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

كما تُمثل هذه المواد أداة مرجعية دقيقة تُستخدم في إعداد المونوجرافات الخاصة بدستور الدواء المصري، وتُعزز من كفاءة عمليات التطوير والتسجيل والتحليل في القطاع الدوائي.

يأتي هذا الاعتماد الدولي تأكيدًا على حرص هيئة الدواء المصرية على مواءمة إجراءاتها مع أحدث المواصفات العالمية، بما يعزز من مكانتها كجهة رقابية معترف بها دوليًا، ويُسهم في تمكين المنتج الدوائي المصري من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في مجال المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.