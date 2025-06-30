عاجل: وزير الصحة: نقدم الرعاية للسودانيين المقيمين في مصر بلا تمييز

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن تقديم الرعاية الصحية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر يُجسّد التزام الدولة الثابت بمسؤولياتها التاريخية والإنسانية، مشددًا على أن مصر لا تميّز بين المواطن والضيف، بل تحتضن الجميع كجزء لا يتجزأ من نسيجها المجتمعي.

تقديم رعاية متخصصة

وأشار عبدالغفار، في بيان له اليوم، إلى أن السودانيين في مصر لا يعيشون في مخيمات أو أماكن معزولة، بل يشاركون في مختلف مناحي الحياة، من التعليم والعمل إلى الاستفادة من الخدمات الصحية، تمامًا كأي مواطن مصري، لافتًا إلى أن أعدادهم تُقدّر بالملايين، جاء نحو نصفهم نتيجة للظروف السياسية الراهنة في السودان.

وأوضح أن المشروع الذي أُطلق بالتعاون مع مركز العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية يمثل خطوة نوعية في تقديم رعاية متخصصة لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، من خلال دمجهم في منظومة مستشفيات وزارة الصحة وضمان استمرارية العلاج على نحو مستدام.

واختتم: “نعمل بكل إخلاص لإنجاح هذا المشروع، ونأمل أن يكون انطلاقة لمبادرات إنسانية أوسع تخفف من معاناة الإنسان العربي، لا سيما من اضطر لمغادرة وطنه ويعاني من تحديات صحية”، مضيفًا: “لا وجع أشد من المرض خارج الوطن، ولا عون أصدق من يدٍ تمتد في وقت الحاجة”.

مشروع دعم مرضى القصور الكلوي من السودانيين

من جانبه، أكد عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان في القاهرة، أن الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، تمثل نموذجًا عربيًا مميزًا للتكامل الصحي والتعاون الإنساني.

جاءت تصريحات السفير السوداني خلال كلمته في فعالية تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوي من السودانيين المقيمين في مصر، حيث أشار إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع الشعوب العربية، مشيدًا بالمهنية العالية والاحترافية التي رافقت المشروع منذ مراحله الأولى حتى تنفيذه.

ولفت السفير عدوي إلى أن هذا المشروع يجسد الترابط الوثيق بين السودان والسعودية ومصر، تحت مظلة الجامعة العربية، ويمثل فرصة عملية لتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يخدم المواطنين ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.