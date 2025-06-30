عاجل: محامي شيرين عبدالوهاب يتوعد المسيئين بالملاحقة القانونية.. ما السبب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ياسر قنطوش، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد من أساء إليها عقب حفل مهرجان موازين بالمغرب.

وقال ياسر قنطوش في بيان له، اليوم الإثنين: “الفنانة شيرين عبدالوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن ليس ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة”.

وتابع قنطوش: “هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك”.

ماذا حدث في حفل شيرين؟

تعرضت شيرين عبدالوهاب، لهجوم حاد عقب غنائها على طريقة “البلاي باك” وظهورها بقفطان أبيض واسع بحفل ختام مهرجان موازين بالمغرب.

دعم نجوم الفن

ومن جانبه، دعم الشاعر الغنائي، تامر حسين، شيرين عبدالوهاب عقب الأزمة، حيث علق عبر حسابه على “إكس”، قائلًا: “واضح إن صوتها كان مُرهق أو مُجهد، ورغم ذلك بِترجع وبتحاوِل وبتعافِر ومهتمة وواحشها تِقابل الجمهور وترجع لمكانها ومتعتها ورونقها على المسرح ومن حق الجمهور يسمعها بأفضل شكل يشجيه ويرضيه”.

وتابع: “بلاش انتقادات قاسية وتطاول غير مُبرر، دي بنى أدمة وبِتحس واللي بيتقال من بعض الناس ده يسد نِفس أي مطرب عن الغُنا تاني، يا ريت ماننساش إنها صوت عظيم وياما أمتعتنا ونراعي مشاعر الناس”.

حفل شيرين

حفل شيرين الأخير لفت الأنظار وأصبح حديث العديد من مستخدمي المنصات لحرص شيرين عبدالوهاب على الظهور بإطلالة واسعة، مما ظن البعض بأنها لا تقدر على النزول في الوزن، كما أنها غير مستعدة نفسيًا للعودة على خشبة المسرح.

شيرين عبدالوهاب موازين

حفل شيرين عبدالوهاب موازين بدأ بغنائها بطريقة “البلاي باك”، مما أزعج جمهور الحفل، وغادر بعضهم الحفل، بينما هتف عدد كبير منهم بـ“غني بصوتك”، “صوتك يا شيرين.. صوتك”.

أغاني حفل شيرين موازين

استجابت شيرين لطلب الحضور وقدمت أغاني عديدة بصوتها منها؛ “على بالي، وآه يا ليل، وأنا مش بتاعة الكلام دا”، وتفاعل الجمهور معها بحفاوة كبيرة.