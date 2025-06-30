عاجل: القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025، وكيفية مشاهدة البث المباشر لهذه المباراة.

تتجه الأنظار إلى ملعب “بنك أوف أمريكا” في ولاية نورث كارولينا، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وكان إنتر ميلان نجح في حسم صدارة المجموعة الخامسة بعد أن جمع 7 نقاط من انتصارين على ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وتعادل مع مونتيري المكسيكي.

في المقابل، تأهل فلومينينسي كثاني المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بعد تعادل صعب في الجولة الأخيرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، خلف بروسيا دورتموند الألماني المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

يُمكن متابعة مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي عبر شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة، التي أعلنت رسمياً حصولها على حقوق بث بعض مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الشبكة قناتين من قنواتها لنقل المباراة المرتقبة وهي MBC Action وMBC Masr 2.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

يمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD





تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

لمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية سيكون ذلك من خلال “منصة Shahid”، والتي توفّر البث الحي للمباريات التي تملك حقوقها “MBC”.

كما تتيح منصة DAZN فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة كل مباريات البطولة ومنها مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي.

معلق مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

يوجد أكثر من خيار يمكنكم من خلاله الاستماع للتعليق على مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية نستعرضه معكم أدناه.

MBC Action: راشد الدوسري.

MBC Masr 2: فارس عوض.

DAZN: خالد الغول.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025، على ملعب بنك أوف أمريكا.

وتبدأ المواجهة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 12:00 ليلا بتوقيت الإمارات.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR