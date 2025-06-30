عاجل: ريال مدريد يجد القطعة المفقودة .. تغيير لافت مع ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة ( خوسيه فيليكس دياز – تقرير صحفية – صحيفة ماركا)

” ريال مدريد يركض أكثر و هويسين هو من يوزع اللعب بشكل أكبر وأفضل صدر التقرير الفني لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورغ والبيانات التي يكشفها لافتة للنظر لا سيما فيما يتعلق بوجود لاعب جديد مثل هويسين والتأثير الهجومي الذي يكتسبه فالفيردي بثلاث تسديدات وخمس محاولات داخل منطقة الجزاء ناهيك عن إسهامات أرنولد.

الفريق زاد من عدد الكيلومترات المقطوعة ليصلوا إلى 118 كيلومترًا مقارنةً بـ 120 كيلومترًا لسالزبورغ في مواجهة الهلال، حافظوا على 109 كيلومترات، مقارنةً بـ 102 كيلومترًا ضد باتشوكا ولكن في ظل ظروف جوية أكثر سوءًا.

كان أرنولد بتسعة كرات وتشواميني بسبعة كرات هما اللاعبين اللذين قطعوا أكبر عدد من الكرات، لكن محاولات الإنجليزي الخمس للضغط كانت الأبرز عن بقية الفريق.

كان هويسين صاحب أكبر عدد من اللمسات بواقع 84 لمسة، منها 75 لمسة ناجحة. قد يبدو هذا منطقيًا بالنظر إلى طريقة بدء اللعب، بدءًا من الدفاع. واللافت للنظر أكثر هو أن 31 تمريرة من تلك التمريرات كانت تهدف إلى تجاوز خطوط الخصم، و23 منها كانت ناجحة.

هذا يعني أن هويسين لا يمرر الكرة إلى من بجواره فحسب، بل يسعى إلى العمق ويعطي أهمية لكل ما يفعله. كما أنه كسر خطوط الخصم ثماني مرات أثناء التمرير في المباريات الثلاث كان هو صاحب أكبر عدد من اختراق خطوط الخصم.

كان بيلينغهام وفينيسيوس وغولر هم الثلاثة الأكثر ركضًا عندما كانت الكرة مع الفريق، متفوقين على جميع البقية باستثناء فالفيردي.

أما فران غارسيا وغونزالو وهويسين فكانوا الأكثر ركضًا، حيث قطع الأولان 11 كم والثالث 10كم، بينما كان روديغر وفينيسيوس الأقل ركضًا رغم أنهما لم يُكملا المباراة”.