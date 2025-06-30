عاجل: يوفنتوس يريد الانتقام من ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يستعد يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نارية أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية بمدينة ميامي الأمريكية، في إعادة لواحدة من أشهر المواجهات في تاريخ دوري الأبطال.

ويسعى “السيدة العجوز” للثأر من هزائم سابقة أمام “الميرينغي”، خاصة في نهائيي أمستردام 1998 وكارديف 2017، حيث خسر الفريق الإيطالي أمام ريال مدريد في مناسبات مؤلمة.

التاريخ يميل لكفة الريال في المواجهات المباشرة (11 فوزًا مقابل 8 لليوفي و3 تعادلات)، لكن اليوفي يرى في هذه المباراة فرصة مثالية للانتقام، بعدما خرج من عدة أدوار إقصائية أمام الملكي، كان أبرزها ربع نهائي 2018 الذي انتهى بركلة جزاء مثيرة في اللحظات الأخيرة.