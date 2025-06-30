عاجل: هل يكون مونديال الأندية آخر ظهور لميسي في البطولات العالمية؟

شكرا لاهتمامكم بخبر هل يكون مونديال الأندية آخر ظهور لميسي في البطولات العالمية؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي منافسات كأس العالم للأندية 2025 من ثمن النهائي، الأحد، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورافق ذلك الخروج طرق تخمينات، بإمكانية أن تكون بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي الأخيرة لليونيل ميسي على صعيد البطولات الدولية، سواء كؤوس العالم للأندية أو المنتخبات.

وحقق ليونيل ميسي لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين ليكون ذلك الإنجاز هو الأهم في مسيرته، والذي منحه الكرة الذهبية الثامنة في مشواره المكلل بالنجاحات.

لكن بالخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم للأندية، بات مصير البرغوث بشأن البطولات الدولية غير معلوم.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها أن ميسي قد لا يظهر مجدداً في بطولات كأس العالم أو أي حدث عالمي كبير.

ويأتي ذلك في ظل حقيقة أن الموسم الحالي هو الأخير لميسي مع إنتر ميامي، حيث ينتهي عقده في نهاية 2025.

ورفض ليونيل ميسي حتى الآن حسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين بشأن المشاركة في نسخة كأس العالم 2026 من عدمها.

من جانبه، أشار غيليم بالاغ، الكاتب الذي ألف كتابًا عن الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات عام 2023، بشأن فرص مشاركة البرغوث في كأس العالم للأندية المقبلة: “لا أحد يعرف، خاصةً ميسي نفسه”.

وقال الصحفي الإسباني، في عموده الرياضي في بي بي سي قبل هذه المباراة، إن عائلة ميسي مستقرة في ميامي، ويُعتقد أنه يجري محادثات لتمديد إقامته في النادي.

وأسهب: “حاليًا، يتعامل مع كل مباراة على حدة، وكل بطولة على حدة، إذا جدد عقده وبقي في أمريكا فسيُقيّم الوضع عند الحاجة، لكنه في الوقت الحالي يتعامل مع الأمور خطوة بخطوة”.

واختتم: “يتمنى الجميع رؤيته يقود الأرجنتين في كأس العالم بأمريكا بعد عام، لكنه لم يُخبر أحدًا بقراره النهائي”.

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