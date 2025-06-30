أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 56531

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 56531ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 56 ألفا و531 شهيدا، و133 ألفا و642 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 28 شهيدا من بينهم ثلاثة جرى انتشالهم، بالإضافة إلى 223 مصابا، كما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس إلى 6203 شهداء، و21601 مصاب.

وأكد البيان أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.