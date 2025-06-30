عاجل: صديق هويسين الخطر الأكبر على ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يعتبر كينان يلديز، لاعب يوفنتوس صاحب الرقم 10، الخطر الأكبر على ريال مدريد في مواجهة دور الستة عشر، فاللاعب التركي هو هداف كأس العالم بتسجيله 3 أهداف في أول مباراتين، وأثبت جدارته بتقديمه تمريرة حاسمة ضد مانشستر سيتي.

يلديز مرتبط بصداقة قوية مع مدافع ريال مدريد ديان هويسين، حيث تشاركا سنوات في أكاديمية يوفنتوس للشباب، علاقتهما المميزة تعزز من طموح اللاعب الشاب الذي يملك مواصفات فنية وشخصية تؤهله ليكون نجمًا بارزًا في السنوات المقبلة.

وبعد تجربة صعبة في بايرن ميونخ، انتقل يلديز إلى يوفنتوس حيث أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 80 مليون يورو، مما يجعله تحديًا حقيقيًا لريال مدريد في المباراة القادمة.