عاجل: وجهة مرجحة ولكن.. كيف يعطل بارادو صفقة قادري؟

شكرا لاهتمامكم بخبر وجهة مرجحة ولكن.. كيف يعطل بارادو صفقة قادري؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الدولي الجزائري عبد القهار قادري لخوض تجربة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتوديع نادي كورتري البلجيكي الذي يلعب له منذ 4 أعوام.

قادري قرّر الرحيل عن كورتري، بعد هبوط الأخير لدوري الدرجة الثانية البلجيكي، ورفض الدولي الجزائري فكرة اللعب في مستوى أدنى، خاصة أن العروض المهمة لا تنقصه.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، والعديد من المصادر البلجيكية، أن نادي جينت البلجيكي هو المُرشّح الأبرز للظفر بخدمات قادري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت “ليكيب”، على لسان الإعلامي نبيل جليط، أن جينت أخذ الأسبقية على جميع منافسيه لخطف متوسط الميدان الجزائري، لكن ترسيم الصفقة يواجه صعوبات جمّة، بسبب تضارب المصالح بين نادي بارادو الجزائري ونظيره كورتري.

عقد قادري مع كورتري ينص على ضرورة استفادة بارادو الجزائري من نسبة 50% من أي صفقة مستقبلية، وهو ما يجعل النادي البلجيكي يبحث عن المزايدة في سعر لاعبه، لضمان الاستفادة من أكبر قيمة مالية ممكنة، باعتباره سيفقد نصفها لصالح نظيره الجزائري.

وكان كورتري يحلم ببيع عقد قادري بمليوني يورو على أقل تقدير، لكن المعطيات الأخيرة، وسقوطه لدوري الدرجة الثانية، جعل قيمة اللاعب تتراجع إلى 1.2 مليون يورو فقط، وهذا إضافة لكون عقده ينتهي بعد عام فقط من الآن “صيف 2026”.

ويعيش قادري موقفا مُشابها لمواطنه وزميله السابق في بارادو، آدم زرقان، الذي عانى الأمرين قبل أن يتمكن من الخروج من شارلروا البلجيكي، باعتبار أن إدارة الأخير كانت تستهدف هي الأخرى تضخيم سعره، كون عقده ينص أيضا على منح نصف قيمة صفقته للنادي الجزائري.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR