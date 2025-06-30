عاجل: بطريقة محمد صلاح.. تحول مذهل في جسد بلومي الصغير (صور)

شكرا لاهتمامكم بخبر بطريقة محمد صلاح.. تحول مذهل في جسد بلومي الصغير (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بات الموهبة الجزائرية محمد بشير بلومي على بعد خطوة صغيرة من تجديد العهد مع أجواء المنافسات.

وتعرض الجناح صاحب الـ23 عاما لإصابة على مستوى الرباط الصليبي لركبته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنهت موسمه بشكل مبكر مع فريقه هال سيتي الإنجليزي.

ويتطلع نجل الأسطورة الجزائري لخضر بلومي لاستعادة أفضل مستوياته في الفترة المقبلة، على أمل دخول حسابات منتخب الجزائر مجددا.

تحول مذهل



استغل محمد بشير بلومي فترة الراحة المطولة من أجل زيادة كتلته العضلية بشكل يسمح له بتطوير قوته البدنية.

وأظهرت الصور التي نشرها اللاعب على حساباته الرسمية في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي تحولا مذهلا في جسده.

ويسعى الأخير لاقتفاء أثر النجم المصري محمد صلاح الذي شهد مستواه تطورا ملحوظا مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد أن قام بزيادة بنيته العضلية.

يذكر أن “بلومي الصغير” انتقل لنادي هال سيتي خلال الميركاتو الصيفي لعام 2024 في صفقة بلغت قيمتها 5.5 مليون يورو.

ماذا قدم بلومي في أوروبا؟



خاض اللاعب الأسبق لمنتخب الجزائر مغامرة احترافية أولى في البرتغال من بوابة نادي فارينسي.

وشارك معه في 41 مباراة ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 12 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

تألقه في البرتغال فتح له أبواب اللعب في إنجلترا من بوابة نادي هال سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وشارك معه في 10 مباريات خلال الموسم الماضي سجل فيها هدفين وأهدى تمريرتين حاسمتين.

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