عاجل: أوقفوا استخدامها فورًا.. شركة “أنكر” تسحب عددًا من منتجات “باور بانك”

عدن - ياسمين عبد العظيم - استدعت شركة “أنكر – Anker” منتجات الباور بانك بسعة 10.000 مللي أمبير، لوجود عيب في بعض قطع الغيار المُكوِّنة لها قد يُسبب أضرارًا للمستخدمين، وناشدت الشركة عملاءها بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج، مع إمكانية استبداله أو استرداد قيمته بالكامل.

وأعلنت شركة “اتصال” العاملة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمالكة للعلامة التجارية “أنكر – Anker” سحب واستدعاء عدد من منتجات “الباور بانك” التابعة للعلامة، على خلفية اكتشاف خلل في عملية الإنتاج ووجود عيب في بعض المكونات الداخلية.

وتمثل العيب في اختلاف طريقة اللحام داخل المنتج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بالتالي انخفاض كفاءة الجهاز وتوقفه عن العمل، مع احتمالية تعرضه للانصهار أو الانفجار، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا وتهديدًا مباشرًا لسلامة المستخدمين.

الإصدارات محل الإستدعاء

أما الإصدارات التي تقرر سحبها فهي كالتالي:

-A1257 – Anker Power bank (سعة 10.000 مللي أمبير، 22.5 واط).

-A1689 – Anker Power bank Zolo (سعة 20.000 مللي أمبير، 30 واط، مع كابل USB-C مدمج)

-A1647 – Anker Power bank (سعة 20,000 مللي أمبير، 22.5 واط، مع كابل USB-C مدمج)

-A1652 – Anker Power bank MagGo (سعة 10,000 مللي أمبير، 7.5 واط).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وانطلاقًا من حرصه على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة تفيد فيه بتسبب أحد منتجاتها المتداولة في السوق المصرية بأضرار على مستخدميها، لذلك فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية اتخذت كافة التدابير الإحترازية لاستدعاء وسحب المنتج من السوق المصرية وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.

جهاز حماية المستهلك

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمستهلكين ممن قاموا بشراء هذا المنتج ضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة “اتصال” أو خدمة العملاء الخاصة بها عبر الرقم (15599) لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله، دون تحمال أي تكلفة إضافية، ووفقًا لما تقتضيه إجراءات السلامة المعتمدة.

وأكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الإلتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.

وشدّد الجهاز على أنه سيواصل التنسيق والمتابعة مع شركة “اتصال“ المالكة للعلامة التجارية ”أنكر” وفحص جميع الإجراءات الفنية الخاصة بسحب المنتج من الأسواق المصرية، لضمان عدم تكرار هذه الواقعة، والتأكد من التزام الشركة بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالسلامة.