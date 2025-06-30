عاجل: أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. تراجع مستمر

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. تراجع مستمر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، بنحو 10 جنيهات للغرام الواحد وذلك في جميع الأعيرة لليوم الثاني على التوالي.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لآخر تحديث حسب موقع “غولد ايرا”، نحو 5269 جنيها (106.24دولار) للبيع، ونحو 5223 جنيها (105.31دولار) للشراء.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3951 جنيها (79.66دولار) للبيع، و3917 جنيها (78.98 دولار) للشراء.

سعر غرام الذهب عيار 21



وصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4610 جنيهات (92.95 دولار) للبيع، و4570 جنيها (92.14 دولار) للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟



سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37312 جنيها (752.32 دولار) للبيع و36752 جنيها (741.03دولار) للشراء.

سعر الذهب عالميا

عوض الذهب بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الإثنين مدعوما بتراجع الدولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

يأتي ذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو/ أيار.

وفقا لرويترز، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3293.30 دولار.

قال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم) “هناك تراجع في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر”.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.2%. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر/ أيلول.

في الوقت نفسه، أوقف الرئيس الأمريكي ترامب فجأة المحادثات التجارية مع كندا يوم الجمعة بسبب ضريبة تفرضها على شركات التكنولوجيا الأمريكية واصفا إياها بأنها “هجوم صارخ”. وقال إنه سيحدد معدل رسوم جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا بعد قتال دام 12 يوما، الأمر الذي يقلل أيضا الطلب على الملاذات الآمنة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 36.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 1353.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1135.48دولار.

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