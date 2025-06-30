عاجل: أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. زيادة 3 ريالات

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. زيادة 3 ريالات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025، حيث زاد المعدن النفيس حوالي 3 ريالات في كافة الأعيرة.

عالميا، عوض الذهب بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الإثنين مدعوما بتراجع الدولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

يأتي ذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو/ أيار.

وفقا لرويترز، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3293.30 دولار.

قال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم) “هناك تراجع في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر”.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.2%. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر/ أيلول.

في الوقت نفسه، أوقف الرئيس الأمريكي ترامب فجأة المحادثات التجارية مع كندا يوم الجمعة بسبب ضريبة تفرضها على شركات التكنولوجيا الأمريكية واصفا إياها بأنها “هجوم صارخ”. وقال إنه سيحدد معدل رسوم جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا بعد قتال دام 12 يوما، الأمر الذي يقلل أيضا الطلب على الملاذات الآمنة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 36.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 1353.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1135.48دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية



بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 397.02 ريال (105.87دولار) للغرام الواحد.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 347.39 ريال (92.64 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 297.76 ريال (79.40دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية



بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 358.93 ريال سعودي (95.16 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 342.39 ريال (90.77 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 292.76 ريال ( 77.61 دولار).

سعر السبائك الذهبية



تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4081.35 ريال (1088.36دولار).

وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20128.86 ريال سعودي (5367.70 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 399798.03 ريال سعودي (106,612.81دولار).

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